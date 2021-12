Alex Giordano, incarico direttivo all’assessorato regionale all’Agricoltura (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il cavese Alex Giordano nominato coordinatore del gruppo tematico “Innovazione e digitalizzazione“ del (Cnpa) Comitato Nuova Programmazione Agricola dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania con lo scopo di supportare l’assessore regionale per la programmazione della Pac 23/27 e per la modifica dell’attuale Psr. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il cavesenominato coordinatore del gruppo tematico “Innovazione e digitalizzazione“ del (Cnpa) Comitato Nuova Programmazione Agricola dell’assessoratodella Regione Campania con lo scopo di supportare l’assessoreper la programmazione della Pac 23/27 e per la modifica dell’attuale Psr. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

