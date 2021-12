Ue: nuove sanzioni a Mosca in caso di aggressione Ucraina (Di martedì 7 dicembre 2021) 'L'Ue risponderà in modo appropriato in caso di una nuova aggressione, di violazioni del diritto internazionale e di qualsiasi altra azione dolosa intrapresa contro di noi o i nostri vicini, inclusa l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) 'L'Ue risponderà in modo appropriato indi una nuova, di violazioni del diritto internazionale e di qualsiasi altra azione dolosa intrapresa contro di noi o i nostri vicini, inclusa l'...

Advertising

messveneto : Ue: nuove sanzioni alla Russia in caso di aggressione all’Ucraina. Mosca: non vogliamo attaccare: Lo annuncia la pr… - il_piccolo : Ue: nuove sanzioni alla Russia in caso di aggressione all’Ucraina. Mosca: non vogliamo attaccare - ansaeuropa : 'L'Ue risponderà in modo appropriato in caso di una nuova aggressione, di violazioni del diritto internazionale e d… - carlokarl : @DuccioTessadri @mariamarilucen Consiglierei dei piccoli furgoni sormontati da altoparlanti che, con voce metallica… - iconanews : Ucraina: Ue, nuove sanzioni a Mosca in caso di aggressione -