"Perché ho detto no alla candidatura a Roma": Giuseppe Conte, il leader in fuga si copre di ridicolo. Merlino interdetta

"Non mi candido Perché voglio entrare dalla porta principale". Giuseppe Conte, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, sfida il senso del ridicolo "motivando" così la decisione di non candidarsi alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1. In ballo c'era un posto alla Camera in sostituzione del dem Roberto Gualtieri, diventato sindaco di Roma. Il Pd ha offerto la poltrona all'ex premier, promettendogli sostegno politico e un bel pacchetto di voti. Ma Conte ha "declinato", ringraziando Enrico Letta, sostenendo di aver come priorità quella di ricostruire il Movimento 5 Stelle. Il suo nemico naturale Matteo Renzi ha ironizzato sulla sua cronica "mancanza di coraggio" e lo stesso ha fatto Carlo Calenda, disposto ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché detto Goggia Brignone, l'abbraccio dopo il SuperG. Sofia: Mi ha fatto vibrare il cuore "Il problema - aveva detto - è che noi donne, quando abbiamo una questione da regolare, non ci ... Perché una squadra ancora più unita può fare bene anche nel più individuale degli sport. Fenomeno ...

Un altro sciopero generale in arrivo: quando e perché 'Bisogna capire bene i motivi di questa protesta ma se riguarda la manovra, allora ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo lavorare', aveva detto qualche giorno fa in una intervista a Repubblica.

