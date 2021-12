Patrick Zaki sarà scarcerato ma lo studente non è ancora assolto (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Cairo – Patrick Zaki sarà scarcerato. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, come confermato dalla ong Eipr, non è stato assolto nel processo a suo carico in Egitto ma sarà libero fino alla prossima udienza prevista l’1 febbraio. La decisione è stata presa al termine dell’udienza che si è tenuta oggi al tribunale di al-Mansoura. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime “soddisfazione per la scarcerazione di Patrick Zaki, la cui vicenda è stata e sarà seguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano”, comunica Palazzo Chigi. LE ALTRE REAZIONI “E’ una notizia che ci dà grande sollievo. Patrick potrà finalmente passare una notte nel letto di casa sua e non sul cemento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Cairo –. Loegiziano dell’Università di Bologna, come confermato dalla ong Eipr, non è statonel processo a suo carico in Egitto malibero fino alla prossima udienza prevista l’1 febbraio. La decisione è stata presa al termine dell’udienza che si è tenuta oggi al tribunale di al-Mansoura. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime “soddisfazione per la scarcerazione di, la cui vicenda è stata eseguita con la massima attenzione da parte del Governo italiano”, comunica Palazzo Chigi. LE ALTRE REAZIONI “E’ una notizia che ci dà grande sollievo.potrà finalmente passare una notte nel letto di casa sua e non sul cemento ...

