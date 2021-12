Paolo Bonolis: l’amore per Sonia Bruganelli (Di martedì 7 dicembre 2021) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati intervistare dalla fantastica Silvia Toffanin. I due, collegati virtualmente con lo studio di Verissimo hanno raccontato la loro storia d’amore, rivelando anche come si vedono tra 25 anni. Scopriamo insieme cosa ha detto la coppia. Nell’ultima puntata di Verissimo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono collegati virtualmente con lo studio per raccontarsi. La coppia si è lasciata intervistare dalla fantastica Silvia Leggi su solodonna (Di martedì 7 dicembre 2021)si sono lasciati intervistare dalla fantastica Silvia Toffanin. I due, collegati virtualmente con lo studio di Verissimo hanno raccontato la loro storia d’amore, rivelando anche come si vedono tra 25 anni. Scopriamo insieme cosa ha detto la coppia. Nell’ultima puntata di Verissimo,si sono collegati virtualmente con lo studio per raccontarsi. La coppia si è lasciata intervistare dalla fantastica Silvia

Advertising

starkbuckzz : RT @LokiBaggins: Buongiorno, ho sognato Paolo Bonolis in No Way Home - noveon9 : Vabbè abbiamo avuto Paolo Bonolis in Tom & Jerry, tutto può succedere - andrea516188 : @heather_mferit E io sono Paolo Bonolis - justatopboy : RT @LokiBaggins: Buongiorno, ho sognato Paolo Bonolis in No Way Home - wonderxboy : @crocinoo @Lord0fSparkles @MCU_Direct Paolo Bonolis -