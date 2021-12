Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 124 punti (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in calo a 124 punti base, rispetto ai 126 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,88%, rispetto allo 0,87% della vigilia. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Lotra Btp etedescoina 124base, rispetto ai 126della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale allo 0,88%, rispetto allo 0,87% della vigilia. . ...

Advertising

fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 124 punti: Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,88% - pieronederland7 : @RaphaelStoneho1 @giulianol @Queen_Titti @InMonsterland @corpodelledonne Uno tra i tanti - consulentesoldi : Ethereum Vs Bitcoin Qui ti mostro il grafico dello spread (differenziale) tra le 2 Cryptomonete. Con il break dell… - ClaudeTadolti : @TgLa7 Quindi? Tanto il 100% richiesto a #Draghila dai suoi Dominus finanziari non sarà mai raggiunto perciò prepa… - simonamancini24 : RT @ansa_economia: Lo spread tra Btp e Bund apre a 128 punti base. Il rendimento del decennale italiano allo 0,897% #ANSA -