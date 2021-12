In Harry Potter ha interpretato Lucius Malfoy: l’attore non voleva accettare la parte, il retroscena (Di martedì 7 dicembre 2021) Ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter: l’attore non voleva accettare la parte, come ha cambiato idea. Harry Potter è una saga cinematografica che ha avuto un successo incredibile. Sono passati circa 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, Harry Potter e I Doni della morte, parte due, ma ancora oggi, la saga continua ad appassionare grandi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 dicembre 2021) Hainnonla, come ha cambiato idea.è una saga cinematografica che ha avuto un successo incredibile. Sono passati circa 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo,e I Doni della morte,due, ma ancora oggi, la saga continua ad appassionare grandi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SkyItalia : Per la prima volta, il leggendario cast torna dove la magia ha avuto inizio. Harry Potter 20th Anniversary:… - SuperTennisTv : Tennis italiano in lutto. È morto il professor Pierfrancesco Parra, storico medico della nazionale e da sempre al… - IlConteDrac : @ReaTheTitan ho come l'impressione che qualcuno si stia facendo una maratona Harry Potter ahhahaha - ngelitacarioni : HARRY POTTER PSICOLOGIA DEL MIEDO - drelegantia : RT @ecofinitalia: L'economia in Harry Potter -