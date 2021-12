Formazioni ufficiali Real Madrid Inter: le scelte degli allenatori (Di martedì 7 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid Inter match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Real Madrid Inter, match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022. Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius. All.Ancelotti. Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022.(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius. All.Ancelotti.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le scelte ufficiali di @Chivu_Official per l’ultima gior… - Inter : ?? | FORMAZIONI Torna in campo la Primavera di Chivu, a caccia di punti contro una delle squadre più in forma del c… - fcin1908it : Real-Inter, formazioni ufficiali: D'Ambrosio in difesa. In attacco Lautaro-Dzeko - fcin1908it : Real-Inter, formazioni ufficiali: D’Ambrosio in difesa. In attacco Lautaro-Dzeko - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali! Niente de Vrij, cambia l'attacco - -