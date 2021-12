Eparina per curare il Covid, uno studio apre nuove possibilità (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Uno studio condotto in 13 centri italiani su pazienti Covid in stadio moderato-grave ha evidenziato che l'impiego tempestivo dell'anticoagulante enoxaparina a dose intermedia - da 60 a 100 mg, in base al peso corporeo - può abbreviare la durata dell'ospedalizzazione di oltre il 20% rispetto alla dose di profilassi e migliorare i sintomi in più del 65% dei casi. A coordinare lo studio il professor Pierluigi Viale, ordinario di Malattie infettive a Bologna, che ci ha parlato del ruolo dell'Eparina. "Utilizzandola precocemente in pazienti che ancora non sono evoluti, ma hanno le caratteristiche per evolvere - ha detto ad askanews - sembra essere in grado di cambiare la storia naturale della malattia".In sostanza si è evidenziato come l'Eparina, oltre a essere un efficace antitrombotico, contribuisca a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unocondotto in 13 centri italiani su pazientiin stadio moderato-grave ha evidenziato che l'impiego tempestivo dell'anticoagulante enoxaparina a dose intermedia - da 60 a 100 mg, in base al peso corporeo - può abbreviare la durata dell'ospedalizzazione di oltre il 20% rispetto alla dose di profilassi e migliorare i sintomi in più del 65% dei casi. A coordinare loil professor Pierluigi Viale, ordinario di Malattie infettive a Bologna, che ci ha parlato del ruolo dell'. "Utilizzandola precocemente in pazienti che ancora non sono evoluti, ma hanno le caratteristiche per evolvere - ha detto ad askanews - sembra essere in grado di cambiare la storia naturale della malattia".In sostanza si è evidenziato come l', oltre a essere un efficace antitrombotico, contribuisca a ...

