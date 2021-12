Domenico Sepe, autore della statua D10S: Napoli per me è tutto, e Diego mi ricorda il sorriso di papà (Di martedì 7 dicembre 2021) Domenico Sepe, autore della statua “D10S” inaugurata il 25 novembre all’esterno del Maradona, si racconta in questa speciale intervista a cuore aperto. Le emozioni provate dopo la morte di Diego, il meticoloso lavoro per rappresentare il Dieci, l’amore per Napoli e la sua arte. Sentimenti e competenza si fondono nelle sue parole, dando vita ad uno splendido racconto. in foto la statua all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona (ph. Matteo Ciacchio)di Raffaele De Santis Hai avuto l’onore ed il piacere di creare la prima statua di Diego post mortem: la definiresti una sfida più emozionante o più impegnativa? Penso entrambe le cose. Emozionante perché, per un napoletano, poter ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 dicembre 2021)” inaugurata il 25 novembre all’esterno del Maradona, si racconta in questa speciale intervista a cuore aperto. Le emozioni provate dopo la morte di, il meticoloso lavoro per rappresentare il Dieci, l’amore pere la sua arte. Sentimenti e competenza si fondono nelle sue parole, dando vita ad uno splendido racconto. in foto laall’esterno dello stadioArmando Maradona (ph. Matteo Ciacchio)di Raffaele De Santis Hai avuto l’onore ed il piacere di creare la primadipost mortem: la definiresti una sfida più emozionante o più impegnativa? Penso entrambe le cose. Emozionante perché, per un napoletano, poter ...

