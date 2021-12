Bassetti: “Governo riveda il modo con cui conta i ricoveri Covid. Un conto è avere in ospedale 100 persone con polmonite, un altro 100 positivi” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Il Governo e il ministero della Salute dovrebbero profondamente rivedere la modalità con cui si contano i ricoveri”. È questa l’opinione espressa dal primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’. “Un conto è – ha aggiunto Bassetti a Tv2000 – sapere che ho 100 persone ricoverate in ospedale e tutte con la polmonite da Covid. Un altro è avere 100 persone che hanno il tampone positivo. avere il tampone positivo non significa essere malati”. “È chiaro che il Governo deve cambiare la modalità con cui conta i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “Ile il ministero della Salute dovrebbero profondamente rivedere la modalità con cui sino i”. È questa l’opinione espressa dal primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, a Tv2000 ospite del programma ‘Il mio medico’. “Unè – ha aggiuntoa Tv2000 – sapere che ho 100ricoverate ine tutte con lada. Un100che hanno il tampone positivo.il tampone positivo non significa essere malati”. “È chiaro che ildeve cambiare la modalità con cuii ...

