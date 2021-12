Basket | Champions League 2021-2022 | Sassari sfida il Prometey per continuare a sperare

(Di martedì 7 dicembre 2021) Andrà in scena domani alle ore 18.00 lo scontro tra, match valevole per la quinta giornata della. Per i sardi si tratterà praticamente di una trasferta da dentro o fuori. Pernei play-in (dove accederanno le seconde e le terze di ogni gruppo), sarà infatti necessario vincere. La squadra del nuovo coach Pietro Bucchi arriva a questo incontro da tre sconfitte consecutive in Serie A (contro Tortona, Napoli e Virtus Bologna) e dall’unico successo in campo europeo contro il Ludwigsburg (per 82-75) nella quarta giornata di EuroCup. Dall’altra parte gli ucraini sono invece reduci da tre vittorie in campionato (che si sono andate ad aggiungere alle 11 precedenti per uno score totale di 14-0) e ...

Advertising

ematr_86 : @discoveryplusIT sarà la casa dello sport nel periodo dicembre-febbraio mentre la Rai? Discovery+ trasmetterà: Cop… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

OA Sport

... com'è capitato nell'ultima semifinale diLeague contro il Chelsea disputata nel campetto ... riempiti con qualunque cosa possa venirvi in mente:, tennis, concerti, convegni, fiere. Ma ...... Legae molto altro ancora. Ma non solo, sempre incluso nel prezzo è possibile accedere alla piattaforma Infinity . Grazie a quest'ultima sarà possibile vedere 104 partite diLeague. ...Andrà in scena domani alle ore 18.00 lo scontro tra Prometey e Sassari, match valevole per la quinta giornata della Champions League 2021-2022. Per i sardi si tratterà praticamente di una trasferta da ...Barcelona will look to do the impossible this Wednesday when they travel to the capital of Germany to take on Bayern Munich in a make-or-break Champions League group stage game. The German ...