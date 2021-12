Anziano ucciso con coltello e motosega in casa a Milano: arrestato il presunto killer. È sotto interrogatorio (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è una svolta nel caso dell’Anziano ucciso in casa sua a Milano. Un uomo si troverebbe in questi minuti sotto interrogatorio in caserma; si tratterebbe del presunto killer. I fatti risalgono alla serata di lunedì 6 dicembre, l’Anziano 82enne, il cui nome è Pierantonio Secondi, è stato ucciso in casa sua con un coltello e una motosega, in un appartamento in una palazzina in zona Porta Romana. Sulla scena del crimine gli inquirenti avrebbero trovato una lettera che avrebbe condotto al presunto killer. ucciso a Milano: arrestato il presunto il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è una svolta nel caso dell’insua a. Un uomo si troverebbe in questi minutiin caserma; si tratterebbe del. I fatti risalgono alla serata di lunedì 6 dicembre, l’82enne, il cui nome è Pierantonio Secondi, è statoinsua con une una, in un appartamento in una palazzina in zona Porta Romana. Sulla scena del crimine gli inquirenti avrebbero trovato una lettera che avrebbe condotto alilil ...

