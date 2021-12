“Questo è il punto più basso della storia della Sampdoria”, che bordata a Ferrero! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Emanuele Vassallo, numero uno di Federclubs, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di ANSA per commentare la clamorosa notizia dell’arresto dell’ormai ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue dichiarazioni: Ferrero Sampdoria “Dal punto di vista mediatico, Questo è il punto più basso della storia lunga 75 anni della Sampdoria. Adesso chi davvero ama il club e vuole dare un segnale importante si faccia avanti, non si può più aspettare. La nostra posizione nei suoi confronti è sempre stata chiara – ha detto Vassallo – oggi vediamo il nome della Sampdoria fare il giro d’Italia per notizie non belle e Questo ci fa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Emanuele Vassallo, numero uno di Federclubs, è intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di ANSA per commentare la clamorosa notizia dell’arresto dell’ormai ex presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Queste le sue dichiarazioni: Ferrero“Daldi vista mediatico,è ilpiùlunga 75 anni. Adesso chi davvero ama il club e vuole dare un segnale importante si faccia avanti, non si può più aspettare. La nostra posizione nei suoi confronti è sempre stata chiara – ha detto Vassallo – oggi vediamo il nomefare il giro d’Italia per notizie non belle eci fa ...

