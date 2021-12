Berlusconi: «Il calcio di oggi è un affare solo per magnati e fondi» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Silvio Berlusconi ha parlato in una lunga intervista a MF – Milano Finanza: le dichiarazioni dell’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista a MF – Milano Finanza. Le sue parole. calcio oggi – «Come si è evoluto il calcio negli ultimi 35 anni? Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di calcio, che si identificava anche con una città. oggi il grande calcio è un affare che riguarda la finanza internazionale, i grandi protagonisti sono petrolieri arabi, magnati russi, fondi d’investimento americani. Tutto legittimo, ma lontano dal territorio, dall’appartenenza, dalla passione sportiva. D’altra parte è un processo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Silvioha parlato in una lunga intervista a MF – Milano Finanza: le dichiarazioni dell’ex presidente del Milan Silvio, ex presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista a MF – Milano Finanza. Le sue parole.– «Come si è evoluto ilnegli ultimi 35 anni? Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di, che si identificava anche con una città.il grandeè unche riguarda la finanza internazionale, i grandi protagonisti sono petrolieri arabi,russi,d’investimento americani. Tutto legittimo, ma lontano dal territorio, dall’appartenenza, dalla passione sportiva. D’altra parte è un processo ...

