Berlusconi: «Calcio non più affare per famiglie, ma per magnati e fondi»

"Come si è evoluto il Calcio negli ultimi 35 anni? Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di Calcio, che si identificava anche con una città. Oggi il grande Calcio è un affare che riguarda la finanza internazionale, i grandi protagonisti sono petrolieri arabi, magnati russi, fondi d'investimento americani. Tutto legittimo"

