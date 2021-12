Steven Odendaal ed Evan Bros si separano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 5 dicembre 2021) Novità in vista nella categoria Supersport: Stedsi. Dopo solamente una stagione insieme il pilota e il Team hanno deciso di intraprendere strade separate. Ora entrambi dovranno trovare dei sostituti per il 2022. KTM: la ristrutturazione del dopo Leitner : quali le parole del pilota? Una storia d’amore può durare solo un anno? Certo che sì (e anche meno) se le due parti proprio non riescono a trovare l’intesa giusta. Questo succede anche nello sport e quando ci si rende conto che le cose non vanno come si vorrebbe, è meglio prendere strade differenti. È successo in casa, il Team di Supersport che per questa stagione 2021 ha gareggiato con il pilota sudafricano. ...