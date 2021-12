Salgono i casi di variante Omicron in Italia: i casi sono 9 (Di domenica 5 dicembre 2021) Sta salendo il numero di casi di variante Omicron in Italia: per adesso il numero dei contagiati è 9 I casi di variante Omicron Salgono a 9 I casi di variante Omicron in Italia sono in crescita. A confermarlo è l’Iss. Per adesso sono 9 casi della variante Omicron in Italia. “Nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate per la variante Omicron: 7 del cluster relativo al paziente indice; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Sta salendo il numero didiin: per adesso il numero dei contagiati è 9 Idia 9 Idiinin crescita. A confermarlo è l’Iss. Per adessodellain. “Nella piattaforma ICoGen cial momento 9 sequenze depositate per la: 7 del cluster relativo al paziente indice; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in ...

