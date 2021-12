l’Inter ringrazia il Napoli: “Tempestivo intervento per l’infortunio di Pelamatti” (Di domenica 5 dicembre 2021) Durante la sfida del campionato Primavera tra Napoli e Inter c’è stato un violento scontro tra Pelamatti e Costanzo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, anche grazie all’Intervento congiunto dei due staff medici. Nel corso del match del campionato Primavera tra Napoli e Inter c’è stato uno scontro fortuito tra Pelamatti dell’Inter e Costanzo del Napoli. Ad avere la peggio è stato il giocatore nerazzurro colpito alla testa e rimasto privo di sensi. Immediatamente è entrato in campo lo staff medico dell’Inter che ha ricevuto supporto anche da quello del Napoli. Ecco perché la società nerazzurra ha voluto ringraziare il Napoli. Ecco il messaggio diramato “FC Internazionale Milano desidera ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021) Durante la sfida del campionato Primavera trae Inter c’è stato un violento scontro trae Costanzo. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio, anche grazie alvento congiunto dei due staff medici. Nel corso del match del campionato Primavera trae Inter c’è stato uno scontro fortuito tradele Costanzo del. Ad avere la peggio è stato il giocatore nerazzurro colpito alla testa e rimasto privo di sensi. Immediatamente è entrato in campo lo staff medico delche ha ricevuto supporto anche da quello del. Ecco perché la società nerazzurra ha volutore il. Ecco il messaggio diramato “FC Internazionale Milano desidera ...

