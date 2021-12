Green pass | controlli nei locali a Napoli | 14 verbali

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quattordicisono stati elevati durante iper la movida dalla Polizia municipale diper il mancato controllo dele per il mancato uso della mascherina all’interno dei. In totale in città sono stato 105 ieffettuati proprio per il rispetto della normativa anti Covid. Durante igli agenti della Polizia Locale hanno effettuato anche un intervento nella Galleria Umberto dove era stato organizzato un pubblico spettacolo in occasione di una cerimonia di matrimonio senza alcuna autorizzazione. Il titolare del locale ha ricevuto un verbale per l’assenza di autorizzazione sanitaria, della certificazione di impatto acustico e della licenza di ...

Stop agli aperitivi con vista mare da via Napoli ad Arco Felice e niente assembramenti per le feste di piazza nei rioni popolari di Toiano e Monterusciello, neanche se si ha il super green pass: il ritmo dei contagi da Covid 19 in città è triplicato nelle ultime 24 ore e il sindaco Vincenzo Figliolia ha deciso il giro di vite. L'ordinanza anti movida, che ricalcherà divieti e ... Il 24 novembre il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il decreto che impone il green pass rafforzato per tutte le attività sociali dal 6 dicembre. Un segnale forte e una spinta decisiva alle ... NAPOLI – La polizia Municipale di Napoli ha emesso quattordici verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all'interno dei locali. In totale sono stati 105 i controlli.