Gianni Morandi a Sanremo 2022 con un brano di Jovanotti | “Emozionato come un debuttante”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ormai è ufficiale la presenza di. Non è tutto: si sa anche che ilche presenterà al Festival proviene dalla penna di un amico di vecchia data, un collega molto apprezzato nella musica italiana:. La notizia era già stata spoilerata in rete negli scorsi giorni ma solo con l’annuncio del cast del Festival dida parte di Amadeus è finalmente ufficiale. Sì,tornerà sul palco del Teatro Ariston die sarà in gara tra i Campioni dal 1° al 5 febbraio del prossimo anno. Il suo non è l’unico nome tra i veterani della musica italiana. C’è Massimo Ranieri, c’è Iva Zanicchi. Tra le voci delle generazioni successive degne di ...