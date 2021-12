F1 | Gp Arabia Saudita live | la gara in diretta Hamilton in testa | penalità a Verstappen

(Di domenica 5 dicembre 2021) Oggi in pista il Gp dell', con Lewisin pole e Maxterzo a fianco della Ferrari di Charles Leclerc, in quarta posizione. Nelle qualifiche di ieri, infatti, è stato ...

SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? PRIMA FILA TUTTA MERCEDES ? Verstappen a muro all’ultima curva I risultati ? - SkySportF1 : F1, GP Arabia Saudita: il tributo del circus a 'Sir' Frank Williams. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP - KunGrax : RT @SkySportF1: ?? LEWIS VINCE UN GP PAZZO ?? Ma quante polemiche ci saranno Risultati ? - FlaminiaNotari1 : Sr. Lewis VINCE IL GRAN PREMIO DE L'ARABIA SAUDITA. Nonostante la macchina danneggiata fa magie. Sola THE HAMMER??????????????#Formula1 -

Oggi in pista il Gp dell', con Lewis Hamilton in pole e Max Verstappen terzo a fianco della Ferrari di Charles Leclerc, in quarta posizione. Nelle qualifiche di ieri, infatti, è stato il sette volte campione ...Iniziato il giro di ricognizione lungo il tracciato di Jeddah che conta 27 curve ed è lungo 6 km Tutto è pronto per il giro di ricognizione del primo GP dell'della storia. Con gomme ...Jeddah, 5 dic. – (Adnkronos) – Ancora emozioni al Gp dell’Arabia Saudita. Al 37° giro Hamilton tenta il sorpasso sul leader Max Verstappen, l’olandese della Red Bull nel tentativo di resistere taglia ...Formula 1 2021, Gran Premio dell'Arabia Saudita F1, ordine di arrivo della gara del Campionato Mondiale F1 2021 corso sul circuito di Jeddah.