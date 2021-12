F.1, GP d'Arabia Saudita - Hamilton batte Verstappen in una gara pazza (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Arabia Saudita e raggiunge Max Verstappen in testa al Mondiale: i due sono ora a pari punti e il Mondiale si deciderà ad Abu Dhabi, la prossima settimana. Fuoco e fiamme. stata una gara caotica, caratterizzata da tanti incidenti e diverse scelte discutibili da parte della direzione gara. L'inglese della Mercedes ha tagliato il traguardo con la vettura danneggiata dopo un contatto con Max Verstappen, con i due protagonisti del Mondiale che sono arrivati più volte ai ferri corti durante i 50 giri di gara, tanto da far intervenire anche i commissari. L'olandese della Red Bull Racing le ha provate tutte, andando anche oltre i limiti del regolamento, ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione. ... Leggi su quattroruote (Di domenica 5 dicembre 2021) Lewisha vinto il Gran Premio d'e raggiunge Maxin testa al Mondiale: i due sono ora a pari punti e il Mondiale si deciderà ad Abu Dhabi, la prossima settimana. Fuoco e fiamme. stata unacaotica, caratterizzata da tanti incidenti e diverse scelte discutibili da parte della direzione. L'inglese della Mercedes ha tagliato il traguardo con la vettura danneggiata dopo un contatto con Max, con i due protagonisti del Mondiale che sono arrivati più volte ai ferri corti durante i 50 giri di, tanto da far intervenire anche i commissari. L'olandese della Red Bull Racing le ha provate tutte, andando anche oltre i limiti del regolamento, ma alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione. ...

