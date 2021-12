(Di domenica 5 dicembre 2021) Scopriamo insieme alcune delle più belle collezioni beauty per le feste di natale 2021, da regalare o regalarvi: dalle palette occhi della maison francese a quelle iconiche di Dior, fino a brand più low cost come i rossetti Hypnotyzing Holiday di MAC. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Da Chanel a Kiko, sotto l’albero arriva il make-up - zazoomblog : Da Chanel a Kiko sotto l’albero arriva il make-up - #Chanel #sotto #l’albero #arriva -

Ultime Notizie dalla rete : Chanel Kiko

Zazoom Blog

... morbida ed estremamente modulabilekikocosmetics 3,49 Acquista Ora Ombre Première Vibrant Violet offre un colore intenso, facile da sfumare e a lunga tenutadouglas 33,99 Acquista Ora ...Quello proposto daper le unghie dell'autunno/inverno nella collezione Ton sur Ton è brunito ... Il diavolo e l'acquasanta: la Unlimited Double Touch disposa l'intensità del rossetto ...Tutte le case cosmetiche, infatti, da quelle super lusso alle low cost, dai primi di dicembre, alcune anche prima, mettono sul mercato le capsule collection da mettere sotto l’albero. Il Natale quando ...Collezioni make up Natale 2021 Abbiamo selezionato per voi le più belle collezioni trucco per le Feste: scegliete le vostre preferite da regalare o regalarvi tra le proposte Chanel , Dior , Guerlain , ...