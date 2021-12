Attentati con bombe a bar e night a Colliano, Raimo torna in libertà (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiColliano (Sa) – È tornato in libertà, l’allevatore 36enne di Calabritto, Gerardo Raimo, arrestato a novembre dello scorso anno, insieme all’imprenditore di Colliano, Biagio Scaglione e ad altre 10 persone, accusate a vario titolo, di associazione a delinquere con lo scopo di mettere in atto estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, furti nelle abitazioni e furti di cani di razza, con l’uso di ordigni artigianali fatti esplodere nel 2017 ai danni di alcuni bar e night siti tra i comuni di Colliano, Contursi Terme e Oliveto Citra. Organizzazione al cui vertice, secondo la Procura di Salerno, vi era Scaglione, quest’ultimo attualmente detenuto per altra vicenda presso il carcere di Fuorni. Ad accogliere l’istanza di revoca degli arresti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Èto in, l’allevatore 36enne di Calabritto, Gerardo, arrestato a novembre dello scorso anno, insieme all’imprenditore di, Biagio Scaglione e ad altre 10 persone, accusate a vario titolo, di associazione a delinquere con lo scopo di mettere in atto estorsioni, spaccio di sostanze stupefacenti, furti nelle abitazioni e furti di cani di razza, con l’uso di ordigni artigianali fatti esplodere nel 2017 ai danni di alcuni bar esiti tra i comuni di, Contursi Terme e Oliveto Citra. Organizzazione al cui vertice, secondo la Procura di Salerno, vi era Scaglione, quest’ultimo attualmente detenuto per altra vicenda presso il carcere di Fuorni. Ad accogliere l’istanza di revoca degli arresti ...

