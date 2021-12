Zucchero filato: un dolce ritratto in memoria di Nilde Iotti (Di sabato 4 dicembre 2021) Ventidue anni fa, il 4 dicembre, ci lasciava Nilde Iotti, prima donna eletta alla Presidenza della Camera dei deputati. Proprio in occasione del suo insediamento disse: «Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa – non ve lo nascondo – vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione». Più ci si addentra nella storia – fatta e vissuta – da LeoNilde “Nilde” Iotti, più si rimane intrecciati nel reticolo rosa dei tanti nomi femminili della storia d’Italia che l’hanno affiancata o hanno scritto di lei. Questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Ventidue anni fa, il 4 dicembre, ci lasciava, prima donna eletta alla Presidenza della Camera dei deputati. Proprio in occasione del suo insediamento disse: «Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa – non ve lo nascondo – vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo, che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione». Più ci si addentra nella storia – fatta e vissuta – da Leo, più si rimane intrecciati nel reticolo rosa dei tanti nomi femminili della storia d’Italia che l’hanno affiancata o hanno scritto di lei. Questo ...

