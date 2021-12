Transizione | Cingolani continua a tenere una porta aperta al nucleare | “Va incluso in un piano di visione” Gli ecologisti | “Basta spacciare per ‘verdi’ tecnologie non sostenibili”

(Di sabato 4 dicembre 2021) “La tassonomia deve veramente guardare avanti. Io non sono d’accordo quando sento dire che si debbano escludere il nuovoo altre forme di tecnologia”. Non è ancora la posizione ufficiale dell’Italia nell’ambito di quella che sarà la proposta della Commissione Ue sulla tassonomia verde europea e che dovrebbe essere resa nota entro la fine dell’anno. A questo punto, però, hanno un peso specifico le parole che il ministro della, Roberto, ha pronunciato al Consiglio dei ministri Ue rispetto al documento nel quale la Commissione indicherà quali sono gli investimenti da rie, quindi, sovvenzionabili. L’Italia si è schierata con Francia, Spagna, Romania e Grecia, chiedendo modifiche alle norme Ue sul mercato dell’energia per tutelare i consumatori dal picco dei ...

Di seguito uno stralcio del comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellaecologica Roberto, ha sbloccato la realizzazione di sei impianti nei seguenti parchi eolici: ? parco eolico Cerignola Veneta Nord (Comune di Cerignola) " potenza 50,4 MW; ? parco ...Gas,: a metà 2022 forse prezzo in calo, ma non torna come prima Il ministro dellaecologica: alla Cop26 abbiamo ottenuto un risultato importante, sviluppato dall'Italia, ma... ...Pubblicati il X “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e il XII "Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negl ...“È lecito chiedersi chi decida davvero della politica energetica italiana: Eni o il ministero della Transizione ecologica?”. La domanda che ieri si è fatta Rossella Muroni – già presidente di Legambie ...