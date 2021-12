Scacchi | Ian Nepomniachtchi | “La partita di oggi? Noiosa” Magnus Carlsen | “La strada è ancora lunga”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Piuttosto ampie, ma chiare, le parole die Iansulladi: il Campione del Mondo e lo sfidante non si sono dannati su una posizione che dopo poco più di venti mosse ha assunto i crismi della patta con una serie di rapidissimi scambi. Del resto, le energie erano quelle che erano. Sulladel giorno prima arrivata oltre la mezzanotte di Dubai (partendo alle 16:30 locali): “E’ stata un’esperienza piuttosto nuova giocare due partite nello stesso giorno. In qualche modo ho creduto che nei match mondiali debba essere diverso che in tornei normali, ma quando partiamo così tardi ti si ritorce contro e finisce a notte fonda“. E rispondendo a un reporter norvegese: “Viene fuori che con questo controllo del tempo da sette ore, e non c’avevo mai ...

Magnus Carlsen è in vantaggio per 3.5 - 2.5 dopo la vittoria ottenuta ieri contro Ian Nepomniachtchi. Settima partita sabato 4 dicembre ore 13:30. Il campione, però, si trova a dover risolvere numerosi problemi, perché sulla scacchiera ci sono situazioni non banali dopo alcuni scambi. Magnus Carlsen vince la sesta partita del match valevole per il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021.