Advertising

ansa_liguria : Sampdoria, D'Aversa: 'Chiamati a dare risposte dopo Firenze' - glooit : Sampdoria, D'Aversa: 'Chiamati a dare risposte dopo Firenze' leggi su Gloo - Luxgraph : Sampdoria, D'Aversa: 'Stiamo bene e vogliamo tornare a vincere' - sportli26181512 : Sampdoria, D'Aversa: 'Lazio sei forte, ma domani voglio i tre punti': Il tecnico blucerchiato: 'Hanno giocatori che… - TMWSampdoria : D'Aversa: 'Lazio ha valori importanti. Bisogna tornare a fare risultato' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Aversa

"Siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze". Roberto D'vuole una reazione dalla suadopo il ko in Toscana che ha interrotto la mini striscia positiva con le vittorie contro Salernitana e Verona. Di certo non sarà facile domani al Ferraris ...GENOVA - Roberto D'tecnico della, ha inquadrato il match con la Lazio di domani, parlando tramite i canali ufficiali del club blucerchiato. Queste le sue parole: " Serviranno gambe, concentrazione e ...Sampdoria-Lazio è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. La Sampdoria non è riuscita a ...GENOVA - Roberto D'Aversa tecnico della Sampdoria, ha inquadrato il match con la Lazio di domani, parlando tramite i canali ufficiali del club blucerchiato. Queste le sue parole: "Serviranno gambe, co ...