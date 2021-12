Pioli sullo Scudetto | Dipenderà tutto da due cose Juve? Me l' aspettavo più vicina

(Di sabato 4 dicembre 2021) Al termine di Milan-Salernitana, i rossoneri sono balzati al primo posto in classifica in attesa della sfida tra Napoli e Atalanta di questa sera. Stefano, ai microfoni di DAZN, ha parlato della lottae delle possibilità dei rososneri di alzare il trofeo a maggio. Milan: "? Miqualche altra squadra"? "Dall'inizio ho sempre pronosticato un un campionato molto equilibrato. Forse miqualche squadra in più a lottare, mentre al momento i primi quattro posti sembrano essere un po' distaccati. Gli infortuni e le partite europee potrebbe condizionare la corsa. Siamo partiti bene anche quest'anno, dobbiamo tenere alto il livello per tutta la stagione. Non dobbiamo guardare la classifica, ...

su Leao, Krunic, Pellegri, Brahim Diaz e Bakayoko " Leao ha preso una botta , gli si è un po' indurito un muscolo, ed era meglio non rischiare. Nella posizione in cui gioca attualmente si ...Sono giorni cruciali per lo sport europeo e in particolare per il calcio.sfondo della cosiddetta Guerra della Superlega il Parlamento europeo ha approvato a larga ... la strana coppia di...Il tecnico rossonero soddisfatto dopo il successo interno con i campani. Ora testa al Liverpool: Serviranno qualità e intensità.Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta il successo sulla Salernitana ai microfoni di Dazn: "Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella vittoria, non era scontata, ...