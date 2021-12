GP Arabia Saudita | Qualifiche Formula Uno | Hamilton in pole | a muro Verstappen

(Di sabato 4 dicembre 2021) Griglia di partenza scritta in questo penultimo atto del Mondiale 2021 diUno. Adesso manca soltanto la gara che metterà in palio punti pesantissimi (forse decisivi?) per la conquista del titolo iridato di questa stagione. Importanti le indicazioni uscite dal GP, con le primedella storia corse in questo tracciato così veloce ed impegnativo. In questo importante Gran Premio ospitato da Jeddah la primaposition della sua nuova storia è stata staccata da Lewissu Mercedes che mette dietro di sé il compagno di squadra Vallteri Bottas con Maxterzo che è finito anel suo ultimo tentativo. Quarto Charles Leclerc, bene Antonio Giovinazzi al decimo posto. GP...

Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell'Arabia Saudita. Lewis Hamilton partirà in pole davanti al compagno di team Valtteri Bottas e al leader del Mondiale su Red Bull Max Verstappen, terzo. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Sabato nero per Max Verstappen, che è finito a muro mentre tentava di strappare la pole a Hamilton: l'olandese scatterà dal terzo posto in griglia di partenza.