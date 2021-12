Gasperini: "Vincere qui è stato esaltante! Scudetto? Lo dirò solo in un caso" (Di domenica 5 dicembre 2021) Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Più difficile a Torino o a Napoli? Due partite difficili, due grandi squadre, ma col Napoli è stata una gara ancora più esaltante, anche per il punteggio. Foto: GETTY - Napoli Atalanta Scudetto? Meglio pensare alla Champions, perché mercoledì c'è una partita decisiva. Il campionato è lungo: le vittorie a Torino e Napoli sono due belle medaglie d'oro, ma non possiamo parlare di Scudetto. Non siamo mai stati primi in classifica, non possiamo parlare di Scudetto. Applauso al pubblico? È partito un applauso spontaneo verso tutte e due le squadre. A Napoli c'è sempre grande sportività: credo che quella di stasera sia stata una partita molto bella, è ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Giampiero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la vittoria per 3-2 sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Più difficile a Torino o a Napoli? Due partite difficili, due grandi squadre, ma col Napoli è stata una gara ancora più esaltante, anche per il punteggio. Foto: GETTY - Napoli Atalanta? Meglio pensare alla Champions, perché mercoledì c'è una partita decisiva. Il campionato è lungo: le vittorie a Torino e Napoli sono due belle medaglie d'oro, ma non possiamo parlare di. Non siamo mai stati primi in classifica, non possiamo parlare di. Applauso al pubblico? È partito un applauso spontaneo verso tutte e due le squadre. A Napoli c'è sempre grande sportività: credo che quella di stasera sia stata una partita molto bella, è ...

Advertising

nonsoloprotesta : @luckide @Atalanta_BC @Plus500 Se Spalletti dice cose strane,lo si sapeva gia'.Poi che ci azzecca con quello che ha… - Essere_Ignoto : RT @_ThousandN: Forse a molti non è chiaro che Gasperini è andato a vincere a Napoli facendo riposare mezza squadra in vista della Champions - ciromagliulo26 : RT @_ThousandN: Forse a molti non è chiaro che Gasperini è andato a vincere a Napoli facendo riposare mezza squadra in vista della Champions - salvatore3269 : RT @_ThousandN: Forse a molti non è chiaro che Gasperini è andato a vincere a Napoli facendo riposare mezza squadra in vista della Champions - __Dan96 : @ShinjiVichingo Vabbè ma non ce la facevo vederli vincere era più forte di me ... Preferisco Gasperini -