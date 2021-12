Covid, tasso di positività al 2,6. Omicron si diffonde in Europa: più contagiosa ma con sintomi lievi (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ di 16.632 nuovi casi (ieri 17.030) e 75 morti (ieri 74) il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia di Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati effettuati 636.592 tamponi, per un tasso di positività del 2,66%. Attualmente sono ricoverati con sintomi 5.428 pazienti (+43 da ieri), mentre 732 sono in terapia intensiva (+24 da ieri), con 59 ingressi nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone, dato che porta a 4.736.202 il totale dall’inizio della pandemia. Sono 134.152 i morti da inizio pandemia e 223.718 gli attuali positivi (+7.564). Altri 58 casi di variante Omicron in Europa Altri 58 casi positivi alla variante Omicron di Sars-CoV-2 sono stati rilevati, rispetto a ieri, nei Paesi Ue e dello Spazio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ di 16.632 nuovi casi (ieri 17.030) e 75 morti (ieri 74) il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia diin Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati effettuati 636.592 tamponi, per undidel 2,66%. Attualmente sono ricoverati con5.428 pazienti (+43 da ieri), mentre 732 sono in terapia intensiva (+24 da ieri), con 59 ingressi nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone, dato che porta a 4.736.202 il totale dall’inizio della pandemia. Sono 134.152 i morti da inizio pandemia e 223.718 gli attuali positivi (+7.564). Altri 58 casi di varianteinAltri 58 casi positivi alla variantedi Sars-CoV-2 sono stati rilevati, rispetto a ieri, nei Paesi Ue e dello Spazio ...

