Barbara D'Urso verso La Pupa e il Secchione (Di sabato 4 dicembre 2021) Barbara D'Urso Pensa che ti ripensa, ai piani alti di Mediaset sarebbe scattata la scintilla: e se fosse proprio Barbara D'Urso a condurre la prossima edizione de La Pupa e Il Secchione? Ci risulta che l'ipotesi sia stata presa seriamente in considerazione e che sia già arrivata alla diretta interessata. L'idea, insomma, sarebbe quella di rilanciare il reality di Italia1 puntando su uno dei volti più conosciuti dell'emittente, ma anche tra i più penalizzati dal recente cambio di registro chiesto dall'azienda ai programmi d'infotainment. Dopo essersi vista togliere Domenica Live e aver subito un ridimensionamento sul minutaggio di Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso sarebbe in pole position per la conduzione di una prima serata. Ma su Italia1.

