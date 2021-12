Valtteri Bottas: “Verstappen non farà calcoli, noi punteremo a…” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno ed il penultimo appuntamento si correrà a Jeddah, circuito che ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Valtteri Bottas, pilota attualmente in Mercedes, vorrebbe salutare la sua attuale scuderia (prima di approdare definitivamente alla guida dell’Alfa Romeo Racing nella prossima stagione) con la vittoria del titolo costruttori. Per farlo, il finlandese dovrà aiutare il suo compagno di squadra Lewis Hamilton piazzandosi più avanti possibile. Le parole di Valtteri Bottas Una delle ultime conferenza stampa da pilota della Mercedes per il finlandese Valtteri Bottas. Ecco cosa ha detto il corridore divenuto, negli anni, preziosissimo scudiero dell’attuale campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton. Max ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Mancano due gare alla fine del Mondiale 2021 di Formula Uno ed il penultimo appuntamento si correrà a Jeddah, circuito che ospiterà il Gran Premio dell’Arabia Saudita., pilota attualmente in Mercedes, vorrebbe salutare la sua attuale scuderia (prima di approdare definitivamente alla guida dell’Alfa Romeo Racing nella prossima stagione) con la vittoria del titolo costruttori. Per farlo, il finlandese dovrà aiutare il suo compagno di squadra Lewis Hamilton piazzandosi più avanti possibile. Le parole diUna delle ultime conferenza stampa da pilota della Mercedes per il finlandese. Ecco cosa ha detto il corridore divenuto, negli anni, preziosissimo scudiero dell’attuale campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton. Max ...

