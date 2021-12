Super Green pass, ecco piano controlli su mezzi pubblici a Roma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Super Green pass dal 6 dicembre, a Roma saranno le forze dell’ordine ma anche i controllori delle aziende della mobilità, in quanto incaricati di pubblico servizio, a eseguire le verifiche sul possesso della certificazione per gli utenti che usufruiranno del trasporto pubblico locale nella Capitale. È quanto prevede il piano firmato dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi per i controlli che scatteranno dal 6 dicembre, previsti dall’ultimo decreto approvato dal governo con le misure anti-Covid. Le verifiche saranno eseguite prevalentemente a terra e in uscita per non paralizzare la circolazione ma anche a bordo e in entrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)dal 6 dicembre, asaranno le forze dell’ordine ma anche i controllori delle aziende della mobilità, in quanto incaricati di pubblico servizio, a eseguire le verifiche sul possesso della certificazione per gli utenti che usufruiranno del trasporto pubblico locale nella Capitale. È quanto prevede ilfirmato dal prefetto diMatteo Piantedosi per iche scatteranno dal 6 dicembre, previsti dall’ultimo decreto approvato dal governo con le misure anti-Covid. Le verifiche saranno eseguite prevalentemente a terra e in uscita per non paralizzare la circolazione ma anche a bordo e in entrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

