Sostenibilità, digitale e valori da rispettare: ecco su cosa deve puntare la moda per tornare a crescere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pubblicato il report The State of Fashion 2022 redatto da The Business of Fashion e McKinsey&Company. La ripresa è nell'aria ma è previsto anche un aumento di prezzo del cartellino. Superare la pandemia si può a patto di rivedere il sistema nel suo insieme Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pubblicato il report The State of Fashion 2022 redatto da The Business of Fashion e McKinsey&Company. La ripresa è nell'aria ma è previsto anche un aumento di prezzo del cartellino. Superare la pandemia si può a patto di rivedere il sistema nel suo insieme

Advertising

AlessLongo : PMI digitali e sostenibili: formazione e “hub” gli ingredienti anti-crisi: Sostenibilità e digitalizzazione sono le… - fraberard : RT @VodafoneMediaIT: Quali sono i fattori che aiutano le imprese a essere preparate alle sfide del futuro? Innanzitutto la trasformazione d… - GibelliniPaolo : RT @Comunardo: Un eccellente repertorio dì luoghi comuni sul “digitale” in questa intervista (vedi video). L’ascoltatore potrà rammaricarsi… - FPerrini1 : RT @Unibocconi: Se il digitale rappresenta l’infrastruttura del capitalismo sostenibile, il cuore pulsante si fonda sui principi ESG. In qu… - aldoceccarelli : RT @infocamere: ?? Un modello socio economico nuovo ??? 'Un capitalismo sostenibile: il #futuro è nelle nostre mani' via @Corriere #sosten… -