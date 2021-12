(Di venerdì 3 dicembre 2021) "Lapezzo per pezzo e riga per riga non solo per i balneari, ma anche per altre categorie". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in collegamento ...

Advertising

iconanews : Salvini: direttiva Bolkestein deve essere smontata tutta - PiramideRossa : Questa sicuramente avrà letto i tweet di Salvini e della Meloni…di sicuro non ha letto il documento in cui l’#EU co… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini direttiva

Agenzia ANSA

"LaBolkestein deve essere smontata pezzo per pezzo e riga per riga non solo per i balneari, ma anche per altre categorie". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, in collegamento con ...... ad esempio,sfrutta gli animali per il suo tornaconto personale e allo stesso tempo è firmatario dellaUe pro - vivisezione 63/2010. Sul tema della caccia, poi,è stato ..."La direttiva Bolkestein deve essere smontata pezzo per pezzo e riga per riga non solo per i balneari, ma anche per altre categorie". (ANSA) ...Non possiamo più tollerare chi avalla politiche che lasciano morire i bambini in mare e poi cerca redenzione sfruttando l’immagine degli animali ...