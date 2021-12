Paul Walker, il padre lo ricorda in una commovente intervista: "Illuminava la vita delle persone" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il padre di Paul Walker ha ricordato il figlio in un'intervista con Entertainment Tonight, che recentemente pubblicato il video. In un'intervista del 2014 con Paul Walker Sr., il padre del compianto Paul Walker, si è parlato di tante cose riguardanti l'attore di Fast & Furious, tragicamente scomparso nel 2013 a causa di un'incidente stradale. "Paul... Un pezzo di noi se ne è andato, e mancherà per sempre" sentiamo dire a Paul Walker Sr. nel video condiviso sul canale YouTube di Entertainment Tonight pochi giorni fa. "Ci dicevamo sempre che ci volevamo bene, perché era la verità. ... Ho dei ricordi meravigliosi. Dico sempre grazie al Signore per ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildihato il figlio in un'con Entertainment Tonight, che recentemente pubblicato il video. In un'del 2014 conSr., ildel compianto, si è parlato di tante cose riguardanti l'attore di Fast & Furious, tragicamente scomparso nel 2013 a causa di un'incidente stradale. "... Un pezzo di noi se ne è andato, e mancherà per sempre" sentiamo dire aSr. nel video condiviso sul canale YouTube di Entertainment Tonight pochi giorni fa. "Ci dicevamo sempre che ci volevamo bene, perché era la verità. ... Ho dei ricordi meravigliosi. Dico sempre grazie al Signore per ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Paul Walker, il padre lo ricorda in una commovente intervista: 'Illuminava la vita delle persone'… - Fakepedia21 : Fast & Furious 7, 2015 Vin Diesel e Paul Walker stanno per guardarsi un'ultima volta, prima che le loro strade si… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Sono passati otto anni, e non passa giorno in cui io non pensi al rapporto fraterno che abbiamo avuto la fortuna di v… - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: “Sono passati otto anni, e non passa giorno in cui io non pensi al rapporto fraterno che abbiamo avuto la fortuna di viver… - SpikeItalia : “Sono passati otto anni, e non passa giorno in cui io non pensi al rapporto fraterno che abbiamo avuto la fortuna d… -