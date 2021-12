Nutriscore | cioè il metodo «idiota»

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il sistema europeo di valutazione degli alimenti penalizza i cibi italiani. Evidentemente la loro alta qualità dà fastidio. Ma secondo voi un sistema europeo di valutazione dei prodotti alimentari - il- che secondo i calcoli della Coldiretti boccia l’85% del cibo italiano, dal Parmigiano reggiano all’olio extravergine d’oliva, a vantaggio di prodotti artificiali di cui spesso non si conosce neanche la ricetta, come si spiega? Tanto per chiarirsi si tratta, come molti di voi sapranno, di un sistema a punteggio sviluppato in Francia (i soliti furbacchioni) e adottato per indicare con una scala di valori che va dal verde (ottimo) al rosso (pessimo) il valore nutrizionale dei cibi. In altre parole, quelli buoni per la salute e quelli no. Il sistema usa anche delle lettere che vanno dalla A (ottimi) alla E (pessimi). E guarda caso, costerebbe parecchio alle ...