Le 50 telefonate ricevute da Matteo Bassetti dai No vax in una notte (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cinquanta telefonate dai No vax ricevute in una notte. Sono quelle che ha denunciato Matteo Bassetti all’indomani del blitz della Digos che ha portato perquisizioni in tutta Italia. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ne ha parlato ad Agorà: «Questo clima di odio è fomentato da alcuni giornalisti, che hanno come unico interesse quello di denigrare chi propone vaccini». Tutto è iniziato, ha ricordato, «con la pubblicazione del mio numero di telefono, il 29 agosto 2021, su una chat di Telegram: quella notte ho ricevuto una cinquantina di telefonate e da lì in poi le minacce sono continuate», fino alle urla sotto casa. «Ancora c’è chi si diverte nel pieno della notte a chiamare, dicendo ogni cosa possibile ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cinquantadai No vaxin una. Sono quelle che ha denunciatoall’indomani del blitz della Digos che ha portato perquisizioni in tutta Italia. Il direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova ne ha parlato ad Agorà: «Questo clima di odio è fomentato da alcuni giornalisti, che hanno come unico interesse quello di denigrare chi propone vaccini». Tutto è iniziato, ha ricordato, «con la pubblicazione del mio numero di telefono, il 29 agosto 2021, su una chat di Telegram: quellaho ricevuto una cinquantina die da lì in poi le minacce sono continuate», fino alle urla sotto casa. «Ancora c’è chi si diverte nel pieno dellaa chiamare, dicendo ogni cosa possibile ...

