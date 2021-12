Lazio-Udinese, ululati dalla curva biancoceleste contro Walace al momento dell’espulsione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lazio-Udinese è stata macchiata ancora una volta dai cori razzisti dei tifosi biancocelesti. Nei minuti finali, quando Walace è stato espulso dall’arbitro Piccinini, la curva ha intonato i soliti ululati. Il Corriere dello Sport racconta il momento del pareggio dell’Udinese, su punizione. “Tutti dentro l’area, piazzati male, gli uomini di Sarri, lasciando libero il tedesco e con Reina a guardare come al solito. È finita in rissa, Acerbi e Soppy a cercarsi, Walace espulso da Piccinini e accompagnato all’uscita dagli ululati indecorosi della curva. L’ultima pagina, bruttissima, ha cancellato una rincorsa piena di cuore, temperamento e orgoglio”. La Lazio, ieri, ha anche riammesso il falconiere. Se vuoi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021)è stata macchiata ancora una volta dai cori razzisti dei tifosi biancocelesti. Nei minuti finali, quandoè stato espulso dall’arbitro Piccinini, laha intonato i soliti. Il Corriere dello Sport racconta ildel pareggio dell’, su punizione. “Tutti dentro l’area, piazzati male, gli uomini di Sarri, lasciando libero il tedesco e con Reina a guardare come al solito. È finita in rissa, Acerbi e Soppy a cercarsi,espulso da Piccinini e accompagnato all’uscita dagliindecorosi della. L’ultima pagina, bruttissima, ha cancellato una rincorsa piena di cuore, temperamento e orgoglio”. La, ieri, ha anche riammesso il falconiere. Se vuoi ...

