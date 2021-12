La superteste del processo per la morte di Serena Mollicone si è rimangiata tutto

Leggi su agi

(Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Ha completamente cambiato versione, nonostante fosse sotto giuramento Rosa Mirarchi, la donna addetta alle pulizie della caserma dei Carabinieri di Arce nel periodo in cui è stata assassinate, ed ascoltata oggi nel corso delper l'omicidio della studentessa avvenuto nel 2001 nella struttura militare. La teste non ha confermato nulla di quanto raccontato negli anni passati al magistrato ed agli investigatori che l'hanno interrogata ed ha messo in discussione le parole vergate sui verbali a sua firma. "Non ho mai detto di aver vistoe non ho mai detto di aver utilizzato acido per pulire l'alloggio in uso alla famiglia Mottola. Non ho mai visto la porta danneggiata anche se a parlarmene fu Anna Mottola". Amnesie e risposte vacue che hanno indispettito ...