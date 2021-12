Green pass sui bus: anche le Regioni contro l'obbligo per gli studenti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre è alle porte. E con esso la stretta sulle certificazioni Covid. Per ora resta l'obbligo di Green pass per gli studenti over 12 che utilizzano i mezzi pubblici . La conferma a quanto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 6 dicembre è alle porte. E con esso la stretta sulle certificazioni Covid. Per ora resta l'diper gliover 12 che utilizzano i mezzi pubblici . La conferma a quanto ...

Advertising

borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - fattoquotidiano : “Gestiva un traffico di droga”: arrestata una 36enne militante della Lega. Sui suoi social selfie con Salvini e pos… - Gino77979871 : RT @fiori_gio: Senza green pass eravamo in zona bianca con l arrivo del green pass siamo quasi in zona gialla adesso che arriva il super gr… - DobbyPlayChess : RT @dessere88: 3 dicembre 2021 LA SPAGNA VERSO LA LIBERAZIONE -