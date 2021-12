Gli ospedali di Wuhan e la (possibile) chiave per chiarire l’origine del Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per capire quali sono le origini del Sars-CoV-2 e datare la sua comparsa bisogna per forza tornare a Wuhan. Nella megalopoli cinese di 11 milioni di abitanti incastonata nella provincia dello Hubei, dove è stato rilevato il primo focolaio noto. Attenzione ai termini. Abbiamo parlato di “focolaio noto“, perché ad oggi non sappiamo se il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 dicembre 2021) Per capire quali sono le origini del Sars-CoV-2 e datare la sua comparsa bisogna per forza tornare a. Nella megalopoli cinese di 11 milioni di abitanti incastonata nella provincia dello Hubei, dove è stato rilevato il primo focolaio noto. Attenzione ai termini. Abbiamo parlato di “focolaio noto“, perché ad oggi non sappiamo se il InsideOver.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, storia di Laura: “Ho il tumore ma non mi operano perché gli ospedali sono pieni di no vax, perché devo farne… - HuffPostItalia : La storia di Laura: 'Ho un tumore. Non mi operano per colpa dei No Vax ricoverati' - PiazzapulitaLA7 : Dentro gli ospedali dell’Alto Adige diversi no vax contagiati stanno lottando per la vita. Stasera - 21.15, La7 -… - xx_thebossx : @FulvioImpiumi @fattoquotidiano Vuoi capire che sono dati ufficiali? Capisco che non ti piace conoscerli, non sia m… - intelsgabuz : RT @giannisassari08: La moglie di Sileri addetta alle vendite di prodotti per gli ospedali . Li nega tutto. Classico dei politicanti. https… -