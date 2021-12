Filippine | Maria Ressa potrà andare a Oslo a ritirare Nobel Pace

Advertising

francytortora : Le Nazioni Unite chiedono alle Filippine di consentire al Nobel Maria Ressa di poter andare in Norvegia a ritirare… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine Maria

La giornalista filippinaRessa potrà andare in Norvegia a ritirare il Premio Nobel per la Pace. Lo riporta il Guardian sottolineando che un tribunale filippino ha concesso l'autorizzazione per Ressa, soggetta a ...Manila, 03 dic 10:39 - La giornalista filippinaRessa potrà recarsi di persona in Norvegia per ritirare il Premio Nobel per la pace che le è stato assegnato...(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La giornalista filippina Maria Ressa potrà andare in Norvegia a ritirare il Premio Nobel per la Pace. Lo riporta il Guardian sottolineando che un tribunale filippino ha concess ...Le altre notizie del giorno: a Maria Ressa è stato permesso di volare a Oslo per ritirare il Nobel; Delhi ha ripreso la costruzione di 7 ospedali dopo che era stata bloccata per la qualit&agrav ...