Un sistema automatico a Monfalcone per verificare l'assicurazione dell'auto

Ultime Notizie dalla rete : sistema automatico Un sistema automatico a Monfalcone per verificare l'assicurazione dell'auto A Monfalcone controlli su assicurazione e revisione auto. Il Comando di polizia locale di Monfalcone si è dotato di un nuovo sistema che permette di verificare automaticamente la regolare copertura assicurativa e la regolare effettuazione della revisione dei veicoli incrociati dal mezzo. È stato presentato oggi, 2 dicembre, ...

Monfalcone, un sistema automatico verifica l'assicurazione dell'auto

