Udinese | Arslan | «Grande partita di squadra Felice per il pareggio»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tolgay, calciatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Lazio: le sue dichiarazioni Tolgay, calciatore dell’, ha parlato al termine del match pareggiato contro la Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. LAZIO– «È stata unadi tutti. Anche la Lazio ha giocato forte, noi anche. Alla fine 4-4 penso sia unache nessuno dimenticherà. Siamo felici. Abbiamo fatto gol al 97? ma il primo tempo è finito 3-1 per noi. La Lazio è unacon grandi tifosi e unmister. È un punto che, per lo spirito di, è importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Udinese_1896 : #LazioUdinese 4-4 90+8' - ARSLAAAAAAANNNNN! INCREDIBILEEEE! 4-4! Punizione conquistata da Soppy al limite, batte F… - DAZN_IT : Partita spettacolare tra Lazio e Udinese: 4-4 ?? Succede di tutto all'Olimpico ?? Arslan la pareggia al 99° minuto… - SkySport : LAZIO-UDINESE 4-4 Risultato finale ? ? #Beto (17') ? #Beto (32') ? #Immobile (34') ? #Molina (44') ? #Pedro (51') ?… - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Lazio #Notizie #Udinese #InEvidenza Lazio-Udinese, Sarri: “C’era fallo su Zaccagni” | Richiesta sul… - calciomercatoit : ??? #Sarri dopo #LazioUdinese: 'Il gol di Arslan? C'era fallo su #Zaccagni. Abbiamo bisogno di operazioni sul mercat… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Arslan

Atalanta terza La classifica della serie A La partita, saldamente in mano all', torna in ... Ma non è finita eriacciuffa incredibilmente il pari. I tifosi fischiano la Lazio, certi ......30 Cittadella - Como 2 - 2 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 San Casciano - Conegliano Visualizza Serie A1 femminile CALCIO - SERIE A 18:30 Torino - Empoli 2 - 2 20:45 Lazio -4 - 4 CALCIO - ...Dopo due sconfitte consecutive, i biancocelesti hanno avuto l'opportunità di ripartire con una vittoria, contro l'Udinese, ma al 96' è arrivata la beffa, con il pareggio di Arslan per il 4-4 finale.ROMA. Succede di tutto all’Olimpico, l’Udinese accarezza l’idea del colpaccio, si fa rimontare, finisce a un passo dalla sconfitta, ma poi porta a casa un punto in pieno recupero. Ormai la pokerface d ...