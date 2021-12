Striscia positiva ed energie fresche: così l'Inter arriva al meglio per la Roma (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'Inter arriva all'appuntamento con Mourinho con quattro vittorie consecutive dopo la sosta, un attacco che produce gol (e occasioni) a ripetizione e una difesa che non ha subìto reti nelle ultime tre ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 2 dicembre 2021) L'all'appuntamento con Mourinho con quattro vittorie consecutive dopo la sosta, un attacco che produce gol (e occasioni) a ripetizione e una difesa che non ha subìto reti nelle ultime tre ...

Advertising

sportli26181512 : Striscia positiva ed energie fresche: così l’Inter arriva al meglio per la Roma: Striscia positiva ed energie fresc… - sportli26181512 : Volley, Conegliano si arrende: sconfitta dopo dopo 720 giorni e 76 vittorie consecutive: Arriva un ko per le Panter… - news24_inter : L’#Inter punta ad un nuovo record ?? - venti4ore : Camaiore interrompe la striscia positiva per il team maschile Bene il femminile - RaiSport : #Inzaghi: 'Sapevamo che non sarebbe stato semplice far subito gol. Abbiamo avuto pazienza e abbiamo concesso pochis… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia positiva Striscia positiva ed energie fresche: così l'Inter arriva al meglio per la Roma L'Inter arriva all'appuntamento con Mourinho con quattro vittorie consecutive dopo la sosta, un attacco che produce gol (e occasioni) a ripetizione e una difesa che non ha subìto reti nelle ultime tre ...

Big match in terra vicentina per il Salumificio Riva Molteno I locali, dopo quattro vittorie consecutive hanno visto interrotta la loro striscia positiva perdendo in casa lo scorso sabato con il Malo. Sicuramente il Torri non potrà permettersi un altro passo ...

Prima Categoria, Lorenzo Ninivaggi protagonista con una doppietta: “Continuare la striscia positiva” IVG.it Calciomercato Monza, bomber super corteggiato | Galliani ha deciso Monza, Galliani ha intenzione di blindare Mota, seguito da Fiorentina e Atalanta. Può partire solo in caso di offerte folli ...

Cagliari, segnali di risveglio: contro il Torino serve continuità Il Cagliari ha dimostrato di saper reagire nella sfida contro il Verona: serve continuità anche con il Torino Il Cagliari sembra essersi svegliato dopo il lungo periodo no. Gli isolani hanno totalizza ...

L'Inter arriva all'appuntamento con Mourinho con quattro vittorie consecutive dopo la sosta, un attacco che produce gol (e occasioni) a ripetizione e una difesa che non ha subìto reti nelle ultime tre ...I locali, dopo quattro vittorie consecutive hanno visto interrotta la loroperdendo in casa lo scorso sabato con il Malo. Sicuramente il Torri non potrà permettersi un altro passo ...Monza, Galliani ha intenzione di blindare Mota, seguito da Fiorentina e Atalanta. Può partire solo in caso di offerte folli ...Il Cagliari ha dimostrato di saper reagire nella sfida contro il Verona: serve continuità anche con il Torino Il Cagliari sembra essersi svegliato dopo il lungo periodo no. Gli isolani hanno totalizza ...