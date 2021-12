Sorpresa, anche i Cinque stelle non reggono ai Cinque stelle (Di giovedì 2 dicembre 2021) Firenze, 2 dicembre 2021 - Sorpresa, i Cinque stelle non reggono all'urgenza del complesso momento politico italiano. C'è un'emergenza sanitaria da affrontare ancora, con nuove recrudescenze e nuove ... Leggi su lanazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) Firenze, 2 dicembre 2021 -, inonall'urgenza del complesso momento politico italiano. C'è un'emergenza sanitaria da affrontare ancora, con nuove recrudescenze e nuove ...

Advertising

zazoomblog : Sorpresa anche i Cinque stelle non reggono ai Cinque stelle - #Sorpresa #anche #Cinque #stelle - Anansi05885103 : @AzeglioS @danielebanfi83 @istsupsan Eh no, funziona molto bene invece. Però non è letteralmente Dio, quindi esisto… - _alpacaparka_ : sto pensando a yours ma anche a tutte le altre canzoni scritte da lui o anche solo cantate da lui e davvero, ha un… - favelling : anche quest’anno mi farò un regalo di Natale da sola Pensavo che dovrei scrivermi tipo una letterina e fare finta… - LiaCeli : Piacevole sorpresa di ieri sera: anche @stanzaselvaggia è #TeamTedLasso. Se non l’avete ancora visto la serie, recu… -